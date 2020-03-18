NASA'dan corona virüs kararı

Birkaç tesisinde corona virüs vakalarına rastlanan NASA, 17 bin çalışanına ofise gelmeyi yasakladı, evden çalışma modeline geçti.

ntv.com.tr 18.03.2020 - 14:16

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Corona virüs bulunduğu yüzeyde ne kadar yaşar?

Corona virüs bulunduğu yüzeyde ne kadar yaşar?

Corona virüs salgını nedeniyle  çalışmalarına ara veren kurumlar kervanına Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da katıldı. 
  
Business Insider'da yer alan habere göre, NASA 17 bin çalışanın büyük bir bölümünü evden çalıştırma kararı aldı. 
  
Karar NASA Yöneticisi Jim  Bridenstine tarafından uzay ajansının tüm çalışanlarına tebliğ edildi.  
  
Aynı habere göre, 2 farklı ofisinde corona virüs (COVID-19) vakası görülen ajans, merkez binalarında minimum sayıda kişinin bulunmasına izin verecek. 
  
NASA'nın faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan kişi sayısı haricinde kimsenin ise ofislere gelmesine izin verilmeyecek. 
  
ABD basınına açıklamalarda bulunan NASA Sözcüsü bu durumun uzay ajansının tarihinde bir ilk olduğunun altını çizdi. 

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