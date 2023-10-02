NASA'nın 1,2 milyar dolarlık Psyche misyonu bir hafta ertelendi

Psyche Misyonu 12 Ekim'de başlatılacak.



Her şey planlandığı gibi giderse, uzay aracı 2029'da Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan 280 kilometre genişliğindeki uzay kayası Psyche'ye ulaşacak.



Bilim insanları Psyche'nin yüzde 82.5 oranında metal içerdiğini tahmin ediyor. Ayrıca uzay cisminde nikel ve altın da var.



Tahminlere göre bu asteroidin değeri 10 kentinyon (18 sıfırlı) dolar.