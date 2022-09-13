NASA'nın Ay görevi yeniden ertelendi

Orion kapsülünü taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System / SLS) adlı roketin fırlatılacağı testin, 27 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.



NASA'nın takviminde 23 ve 27 Eylül tarihleri vardı. NASA, 12 Eylül pazartesi akşamı, 23 Eylül tarihin artık geçerli olmadığını duyurdu.



NASA, "Şimdi Artemis 1 kalkışı için 27 Eylül'ü hedefliyor ve olası bir yedekleme tarihi 2 Ekim" dedi.

NASA, görevi ilk olarak 29 Ağustos'ta başlatmayı denedi, ancak SLS'nin birinci aşama RS-25 motorlarından birinde anormal bir sıcaklık okunması nedeniyle kalkış engellendi.



Görev ekibi kısa sürede bu sorunun izini hatalı bir sıcaklık sensörüne bağladı ve SLS ile Orion'u 3 Eylül'de başka bir deneme için hazırladı.



Ancak sıvı hidrojen yakıt sızıntısı bu kalkış girişimini de engelledi.