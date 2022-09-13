NASA'nın Ay görevi yeniden ertelendi

NASA'nın Artemis Ay roketi en az dört gün daha yerde kalacak. 23 Eylül için planlanan fırlatma, 27 Eylül'e ertelendi.

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 13:03

NASA'nın Ay görevi yeniden ertelendi

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Orion kapsülünü taşıyan Fırlatma Sistemi (Space Launch System / SLS) adlı roketin fırlatılacağı testin, 27 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

NASA'nın takviminde 23 ve 27 Eylül tarihleri vardı. NASA, 12 Eylül pazartesi akşamı, 23 Eylül tarihin artık geçerli olmadığını duyurdu.

NASA, "Şimdi Artemis 1 kalkışı için 27 Eylül'ü hedefliyor ve olası bir yedekleme tarihi 2 Ekim" dedi.

NASA, görevi ilk olarak 29 Ağustos'ta başlatmayı denedi, ancak SLS'nin birinci aşama RS-25 motorlarından birinde anormal bir sıcaklık okunması nedeniyle kalkış engellendi.

Görev ekibi kısa sürede bu sorunun izini hatalı bir sıcaklık sensörüne bağladı ve SLS ile Orion'u 3 Eylül'de başka bir deneme için hazırladı.

Ancak sıvı hidrojen yakıt sızıntısı bu kalkış girişimini de engelledi.

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