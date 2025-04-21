NASA'nın en yaşlı astronotu: Uzayda 220 gün 70 yaşındaki birine ne yapar?

NASA'nın en yaşlı astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 220 gün geçirdikten sonra sonunda Dünya'ya döndü.



Pettit, yedi aylık bir görevi tamamlayarak 70. yaş gününde evine döndü.



Başarılı inişi doğrulayan NASA, şu tweeti attı: "Evimiz tatlı Houston. @NASA_Astronauts Don Pettit, uzayda geçirdiği toplam 590 günü kapsayan dördüncü uzay uçuşunu tamamladıktan sonra resmen @Space_Station'dan evine döndü. Mükemmel bir görev."



SON GÖREV SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEDİ



Pettit ve mürettebat arkadaşları, görevleri boyunca Dünya'nın etrafında 3 bin 520 tur attılar ve 93,3 milyon mil yol kat ettiler. Son görev süresinin ise astornotun sağlığını olumsuz etkilediği anlaşılıyor.



Astronot, Dünya'dan ayrıldığından beri olduğundan çok daha zayıf ve güçsüz görünüyor.



Gökbilimci Jonathan McDowell, Pettit için endişelerini dile getirerek, onun "tam olarak iyi olmadığını" söyledi.

"KAPSÜLDEN ÇIKARILDIĞINDA İYİ GÖRÜNMÜYORDU"



McDowell, "Bugün 70 yaşına giren muhteşem Don Pettit, kapsülden çıkarıldığında pek de iyi görünmüyordu. Umarım ciddi bir şey yoktur, durumuyla ilgili herhangi bir güncelleme bekliyorum." dedi.



Oregon doğumlu Pettit, 29 yıllık kariyeri boyunca yörüngede 18 aydan fazla zaman geçirdi ve son uzay uçuşu onun dördüncüsü oldu. Ancak yörüngeye çıkan en yaşlı insan o değil; 2016 yılında ölen John Glenn, 1998 yılında 77 yaşındayken bir NASA görevinde bulunmuştu.

SOSYAL MEDYADA ENDİŞE YARATTI



Son görevinden sonra birkaç endişeli sosyal medya kullanıcısı bazı yorumlarda bulundu.



Kullanıcılardan biri, "Umarım Don Pettit iyidir, kapsülden çıkarıldığında hiç iyi görünmüyordu. Bugün 70. yaşını doldurdu, deneyimli astronot." yazdı.



Ancak NASA, Pettit'in iyi durumda olduğunu ve kendisinden beklenen düzeyde olduğunu savunuyor.

NASA İDDİALARI YALANLADI



NASA'nın X hesabından yapılan açıklamada, "İniş alanındaki NASA yetkililerine göre, uzay aracının durumu iyi ve Dünya'ya döndükten sonra kendisinden beklenen sağlık durumuna uygun durumda" denildi.



Astronotların mikro yerçekiminde geçirdikleri süre boyunca kas atrofisi ve kemik kaybı gibi ciddi risklerle karşı karşıya kalmaları mümkün.

