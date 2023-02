NASA'nın 'FINDER'ı Türkiye'de hayat kurtarıyor

Kısa adı FINDER, Türkçe karşılığı ise "bulucu"



FINDER NASA'nın afet bölgelerinde hayat kurtarmak için geliştirdiği bir mikrodalga radarı. Bu cihaz daha önce Nepal ve Haiti depremlerinde de kullanıldı.



NASA, bu cihazlardan Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek için de gönderdi.



NASA Başkanı Bille Nelson da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cihazları Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için kurtarma ekiplerine gönderdiklerini doğruladı.

In times of disaster, technology can be a lifeline. FINDER, a @NASA spinoff technology, is providing rescue teams with a crucial tool to locate and aid those in need after the recent earthquake in Turkey and Syria. Learn more here: https://t.co/wYc7U5PGlV