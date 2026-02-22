NASA’nın insanlı ay yolculuğu yine teknik arızaya takıldı
22.02.2026 06:06
Helyum akışındaki kesinti, yarım asır sonra yapılacak ilk insanlı Ay uçuşu Artemis II'yi bir kez daha erteletti. 4 astronotun Ay yolculuğu için en erken tarih Nisan olarak açıklandı.
NASA, 1972’den bu yana gerçekleştireceği ilk insanlı Ay yolculuğunu ikinci kez ertelemek zorunda kaldı.
ABD’li astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanadalı astronot Jeremy Hansen'i yeniden Ay’a götürme hedefinde yaşanan son aksaklık, roketteki helyum akışında tespit edilen kesinti olarak açıklandı. Helyum akışının, motorların temizlenmesi ve yakıt tanklarının basınçlandırılması için kritik önemde olduğu vurgulandı.
Roketin 6 Mart'ta yola çıkmasının planlandığına ilişkin açıklamadan sadece 1 gün sonra tespit edilen aksaklıkla birlikte Artemis II görevinde yer alacak astronotların Ay yolculuğunun en erken tarihi nisan ayı olarak belirlendi.
NASA Yöneticisi Jared Isaacman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, helyum akışındaki duraksamanın hatalı bir filtre, vana ya da bağlantı plakasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Ancak kaynağı ne olursa olsun, onarım için 98 metrelik roketin hangara geri götürülmesinin tek seçenek olduğunu vurguladı.
"HAYAL KIRIKLIĞI"
Isaacman ayrıca, “İnsanların hayal kırıklığına uğradığını anlıyorum. Bu hayal kırıklığını en derinden hissedenler, bu büyük hedef için gece gündüz çalışan NASA ekibi.” dedi.
NASA’nın bir sonraki fırlatma planının nisan ayının başı veya sonu olabileceği belirtildi.
ARTEMİS II
NASA’nın Apollo programı kapsamında 1968–1972 yılları arasında 24 astronot Ay’a uçmuştu. Artemis programı ise şu ana kadar sadece 2022’de insansız bir Ay yörüngesi uçuşu gerçekleştirdi.
Artemis II, 2022’deki insansız uçuşun ardından programın ikinci görevi olacak. Dört astronotu Ay çevresinde yaklaşık 10 gün sürecek bir yolculuğa çıkaracak görev, insanlığın uzayda bugüne kadar ulaştığı en uzak noktaya insanlı uçuş anlamı taşıyor. Görev, NASA’nın 1972’den bu yana gerçekleştireceği ilk insanlı Ay inişinin de öncül testi niteliğinde.