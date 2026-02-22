NASA’nın insanlı ay yolculuğu yine teknik arızaya takıldı

NASA, 1972’den bu yana gerçekleştireceği ilk insanlı Ay yolculuğunu ikinci kez ertelemek zorunda kaldı.

ABD’li astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanadalı astronot Jeremy Hansen'i yeniden Ay’a götürme hedefinde yaşanan son aksaklık, roketteki helyum akışında tespit edilen kesinti olarak açıklandı. Helyum akışının, motorların temizlenmesi ve yakıt tanklarının basınçlandırılması için kritik önemde olduğu vurgulandı.

Roketin 6 Mart'ta yola çıkmasının planlandığına ilişkin açıklamadan sadece 1 gün sonra tespit edilen aksaklıkla birlikte Artemis II görevinde yer alacak astronotların Ay yolculuğunun en erken tarihi nisan ayı olarak belirlendi.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, helyum akışındaki duraksamanın hatalı bir filtre, vana ya da bağlantı plakasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Ancak kaynağı ne olursa olsun, onarım için 98 metrelik roketin hangara geri götürülmesinin tek seçenek olduğunu vurguladı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Isaacman ayrıca, “İnsanların hayal kırıklığına uğradığını anlıyorum. Bu hayal kırıklığını en derinden hissedenler, bu büyük hedef için gece gündüz çalışan NASA ekibi.” dedi.

NASA’nın bir sonraki fırlatma planının nisan ayının başı veya sonu olabileceği belirtildi.