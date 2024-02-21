NASA'nın kıyamet planı

NASA, bir asteroitin bize doğru hızla ilerlemesi durumunda ne yapılacağına dair planlarını paylaştı.



Dünyanın sonunun nasıl görünebileceği hakkında sayısız film, dizi ve hikaye var ve her biri farklı sonlarla bitiyor.

NASA, DÜNYA'NIN SONU İÇİN PLANINI AÇIKLADI

Uzmanlar, kurgusal tasvirlerden uzaklaşıp, olası bir dünyanın sonu senaryosunda ne yapılabileceğini açıkladı.



Gezegen savunma uzmanı Dr. Kelly Fast'e göre NASA'nın dünyanın sonuna yönelik planı, onu tamamen durdurmaya çalışmakla başlıyor.

ÖNLENEBİLECEK TEK DOĞAL FELAKET



Dr. Fast, NASA'nın Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'nin gökyüzünü izlediğini ve asteroitlerin bizi bulmadan önce bizim onları bulmamız gerektiğini söyledi.

Dr. Fast, Asteroit çarpmasının önlenebilecek tek doğal felaket olduğunu belirtti.



Geleceğe yönelik yörüngeleri hesaplayan NASA'nın, bir çarpışmayı önlemek için saptırma görevinin mümkün olup olmadığına karar vermesi olası.

Ajansın Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART), asteroit saptırmanın olası bir yöntemi olarak hizmet edebilir ve bir asteroitin Dünya için bir tehdit olarak keşfedilmesi durumunda daha iyi hazırlanmamıza yardımcı olabilir.

