NASA’nın Mars yörüngesindeki uzay aracıyla iletişim kesildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Eylül 2014'ten bu yana Mars yörüngesinde atmosfer araştırmaları yapan MAVEN isimli uzay aracıyla iletişimini kaybetti.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre uzay aracının Mars’ın arkasına geçmesinden önce gönderdiği telemetri verilerinde tüm alt sistemlerin normal çalıştığı tespit edildi. Ancak MAVEN, 6 Aralık’ta gezegenin arkasından çıktıktan sonra NASA’nın Derin Uzay Ağı tarafından herhangi bir sinyal alınamadı. NASA, uzay aracıyla yaşanan iletişim kesintisinin nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kurum, yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Kasım 2013’te fırlatılan MAVEN, Eylül 2014’te Mars yörüngesine yerleşmişti. Uzay aracının temel amacı Mars’ın üst atmosferini, iyonosferini ve Güneş ile güneş rüzgârıyla olan etkileşimini inceleyerek gezegenin atmosfer kaybını anlamak. Bilim insanları, atmosferin uzaya ne şekilde ve ne hızla kaybolduğunu anlamanın, Mars’ın geçmiş iklimi, su varlığı ve yaşanabilirlik potansiyeli hakkında kritik bilgiler sunduğunu belirtiyor.

MAVEN, bilimsel görevinin yanı sıra Mars yüzeyindeki keşif araçları için bir iletişim rölesi görevi de görüyor. Uzay aracı geçen yıl Mars yörüngesinde 10. yılını doldurmuştu.