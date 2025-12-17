NASA’nın Mars'taki uzay aracını gizemli ziyaretçi 3I/ATLAS mı bozdu?

NASA, yıldızlararası cisim 3I/ATLAS ile yakın karşılaşmasından yaklaşık iki hafta sonra Mars yörüngesindeki MAVEN uzay aracıyla bağlantının kesilmesine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar paylaştı.

Uzay ajansı, MAVEN’in 4 Aralık’ta, NASA’nın kuyruklu yıldız olarak sınıflandırdığı gizemli cismi gözlemlerken aniden sustuğunu belirtti.

Kamuoyunda halihazırda tartışma yaratmış olan ve Harvardlı Astrofizikçi Avi Loeb’in “uzaylılara ait bir uzay aracı olabileceğini” iddia ettiği 3I/ATLAS, bu kez de MAVEN’in sessizliğe gömülmesinin ardından sosyal medyada yine gündem oldu.

Bazı kullanıcılar, MAVEN’in geçirdiği arızayı “uzaylılar tarafından susturulması” şeklinde yorumladı.

MAVEN’E NE OLDU?

2014’ten bu yana Mars yörüngesinde bulunan MAVEN, Kızıl Gezegen’deki keşif araçları için de bir iletişim aktarıcısı görevi görüyordu. NASA’ya göre sonda, yıldızlararası cismi takip ederken Mars’ın arka tarafına geçti ve Dünya ile yeniden görüş alanına çıktığında beklenmedik şekilde veri iletimini durdurdu; aynı anda olağandışı bir dönme hareketi sergilemeye başladı.

Ajans, Mars’ın arka yüzünde yaşanan bu olayın MAVEN’in yörüngesini de etkilemiş olabileceğini belirtti. Ancak uzay aracıyla doğrudan temas kurulamadığı için, sorun yalnızca parça parça izleme verileri üzerinden analiz edilebiliyor. NASA, MAVEN yeniden sinyal göndermeye başlamadan yörüngedeki değişimin kesin olarak belirlenemeyeceğini vurguladı.

MAVEN’in, ekim ayında 3I/ATLAS Mars’ın yakınından geçerken bir dizi fotoğraf çektiği bildirildi. Ancak bu görüntüler düşük kaliteleri nedeniyle eleştirilmişti.

“3I/ATLAS İLE İLGİSİ YOK”

NASA sondası geçmişte küçük teknik sorunlar yaşamış olsa da, yetkililer bunun son 10 yılda ilk kez bir arızanın aracı tamamen devre dışı bırakmış ve yörüngesini bozmuş olabileceği bir durum olduğunu ifade etti.

Olay, sosyal medyada çok sayıda spekülasyonu da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, iletişim kesintisinin 3I/ATLAS’ın cuma günü Dünya’ya en yakın geçişini yapacak olmasından kaynaklandığını öne sürdü.

NASA ise MAVEN’deki sorunların 3I/ATLAS ile ilişkili olmadığını açıkladı. Buna rağmen, Mars yakınında çekilen bulanık görüntüler nedeniyle “gerçek fotoğrafların saklandığı” yönünde iddialar gündeme geldi.

Öte yandan şüpheciliğiyle tanınan Prof. Avi Loeb bile NASA’nın ekim ayında MAVEN’in 3I/ATLAS ile yakın karşılaşması sırasında çekilen bazı fotoğrafları zaten paylaştığını hatırlattı. Loeb ayrıca, arıza yaşandığı sırada 3I/ATLAS’ın MAVEN’e yakın olmadığını vurguladı.

19 ARALIK’TA EN YAKIN KONUMA GELECEK

3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya yaklaşık 273 milyon kilometre mesafeden geçerek Güneş Sistemi içindeki yolculuğunda gezegenimize en yakın konuma ulaşacak.

Loeb, MAVEN çevrimdışı kalsa bile cismin amatör astronomlar tarafından sıradan teleskoplarla gözlemlenip fotoğraflanabilecek kadar yakın olacağını belirtiyor.

Öte yandan Avrupa’da 23’ten fazla ülke, tarihin en büyük gezegensel savunma tatbikatı kapsamında yıldızlararası ziyaretçiyi aktif olarak takip ediyor. Loeb, bu kadar çok gözlemevinin devrede olduğu bir ortamda herhangi bir “bilgi gizleme” ihtimalinin bulunmadığını savundu.