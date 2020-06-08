NASA'nın Parker Uydusu, Güneş'e beşinci yakın geçişini yaptı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu, Güneş'e beşinci yakın geçişini yaptı.

Anadolu Ajansı 08.06.2020 - 14:22

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"Space.com" internet sitesinde yer alan habere, Güneş etrafında beşinci turuna 9 Mayıs'ta başlayan uydu, dün yörüngesi üzerinde Güneş'e en yakın olduğu günberi konumuna ulaştı.

Uydu bu konumdayken Güneş'e 18,7 milyon kilometre yaklaştı.

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Paker Uydusu, 7 yıllık keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 tur atacak.

Her turda Güneş'e daha yakın bir yörünge güzergahı izleyen uydu, 2025'teki tamamlayacağı son turunda Güneş'e 6 milyon kilometre yaklaşacak.

Uydu, 12 Ağustos 2018'de uzaya fırlatılmıştı.

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