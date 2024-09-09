NASA'nın rekorunu kırdı: En küçük gezegeni daha yakından görün

4 Eylül'de gerçekleştirilen geçiş sırasında BepiColombo, Merkür'ün güney kutbuna dair en net görüntülerini elde etti ve gezegen yüzeyindeki kraterleri fotoğrafladı. Bu kraterler arasında Vivaldi ve yeni tanımlanan Stoddart çarpma kraterleri de bulunuyor. Her iki kraterde de tepe halkası havzaları olarak bilinen, düz zemin üzerindeki tepelerden oluşan iç halkalar gözlemlendi. Bu yapılar, asteroit veya kuyrukluyıldız çarpması sonucu oluşmuş olabilir, ancak büyük ölçüde gizemini koruyor.

VOLKANİK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR



Kraterlerin oluşumunun ardından bu havzaların lavlarla dolduğu tahmin ediliyor, bu da Merkür'ün geçmişteki ve belki halen devam eden volkanik faaliyetleri hakkında bilgi sağlıyor. BepiColombo ekibinden Dr. David Rothery, son uçuşun "mükemmel" geçtiğini ve elde edilen görüntülerin ekstra bir güzellik sunduğunu belirtti. Dr. Rothery, tepe halkalarının çarpışma sırasında bir tür geri tepme süreciyle oluştuğunu fakat nasıl yükseldikleri konusunda hala belirsizlikler olduğunu ifade etti.



2026 YILINDA YÖRÜNGESİNE GİRECEK



BepiColombo, Merkür'ün yörüngesine girdiğinde yeni kameralarını çalıştıracak ve bu sayede çok daha yüksek çözünürlükte renkli fotoğraflar sağlayacak. Aracın 2025 sonlarında Merkür'ün yörüngesine girmesi planlanıyordu, ancak iticilerinde yaşanan bir sorun nedeniyle bu tarih bir yıl ertelendi.



Aralık ve Ocak'ta gezegenin yakınından geçmesi planlanan BepiColombo, yaklaşık iki yıl boyunca Güneş'in etrafında dönecek. Nihayetinde, Kasım 2026'da Merkür'ün yörüngesine girerek gezegenin gizemlerini aydınlatması bekleniyor.



BepiColombo'nun sağladığı bu yeni veriler, Merkür'ün yapısına ve geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor ve gezegenin keşfi için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.