NASA'nın rekorunu kırdı: En küçük gezegeni daha yakından görün

Avrupa ve Japonya’nın ortak uzay aracı BepiColombo, Merkür gezegenine bugüne kadarki en yakın geçişini gerçekleştirerek, NASA'nın MESSENGER aracının rekorunu kırdı. 4 Eylül’de gezegenin yaklaşık 165 kilometre yakınından geçen uzay aracı, Merkür’ün güney kutbuna dair en net görüntüleri elde etti ve yüzeyindeki kraterleri detaylı bir şekilde fotoğrafladı.

NASA'nın rekorunu kırdı: En küçük gezegeni daha yakından görün
Avrupa Uzay Ajansı

Avrupa Ajansı (ESA) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak projesi olan BepiColombo uzay aracı, Merkür gezegenine şimdiye kadar yapılmış en yakın geçişini gerçekleştirerek gezegenin en yeni görüntülerini elde etti.

2018'de fırlatılan BepiColombo, Merkür'ün yanından dördüncü kez geçti ve gezegene yaklaşık 165 kilometre yaklaşarak NASA'nın MESSENGER aracının elindeki rekoru kırdı.

MESSENGER, 2011'de Merkür'ün yörüngesine girerken gezegene yaklaşık 200 kilometre yaklaşmıştı.

ASTEROİT ÇARPMASI SONUCU OLUŞMUŞ OLABİLİR 

4 Eylül'de gerçekleştirilen geçiş sırasında BepiColombo, Merkür'ün güney kutbuna dair en net görüntülerini elde etti ve gezegen yüzeyindeki kraterleri fotoğrafladı. Bu kraterler arasında Vivaldi ve yeni tanımlanan Stoddart çarpma kraterleri de bulunuyor. Her iki kraterde de tepe halkası havzaları olarak bilinen, düz zemin üzerindeki tepelerden oluşan iç halkalar gözlemlendi. Bu yapılar, asteroit veya kuyrukluyıldız çarpması sonucu oluşmuş olabilir, ancak büyük ölçüde gizemini koruyor.

NASA'nın rekorunu kırdı: En küçük gezegeni daha yakından görün - 1 Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Araştırma Ajans

VOLKANİK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR 

Kraterlerin oluşumunun ardından bu havzaların lavlarla dolduğu tahmin ediliyor, bu da Merkür'ün geçmişteki ve belki halen devam eden volkanik faaliyetleri hakkında bilgi sağlıyor. BepiColombo ekibinden Dr. David Rothery, son uçuşun "mükemmel" geçtiğini ve elde edilen görüntülerin ekstra bir güzellik sunduğunu belirtti. Dr. Rothery, tepe halkalarının çarpışma sırasında bir tür geri tepme süreciyle oluştuğunu fakat nasıl yükseldikleri konusunda hala belirsizlikler olduğunu ifade etti.

2026 YILINDA YÖRÜNGESİNE GİRECEK 

BepiColombo, Merkür'ün yörüngesine girdiğinde yeni kameralarını çalıştıracak ve bu sayede çok daha yüksek çözünürlükte renkli fotoğraflar sağlayacak. Aracın 2025 sonlarında Merkür'ün yörüngesine girmesi planlanıyordu, ancak iticilerinde yaşanan bir sorun nedeniyle bu tarih bir yıl ertelendi.

Aralık ve Ocak'ta gezegenin yakınından geçmesi planlanan BepiColombo, yaklaşık iki yıl boyunca Güneş'in etrafında dönecek. Nihayetinde, Kasım 2026'da Merkür'ün yörüngesine girerek gezegenin gizemlerini aydınlatması bekleniyor.

BepiColombo'nun sağladığı bu yeni veriler, Merkür'ün yapısına ve geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor ve gezegenin keşfi için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakterilerle ilgili ilginç keşif: Kışa hazırlık yapıyorlar!

Bakterilerle ilgili ilginç keşif: Kışa hazırlık yapıyorlar!

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Kontenjanlar boş kaldı: Ek tercihte nelere dikkat edilmeli?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Türkiye, yapay zeka ve çip alanlarında stratejik adımlar atacak

Türkiye, yapay zeka ve çip alanlarında stratejik adımlar atacak

Hatalı şarj cep telefonunun ömrünü kısaltıyor!

Hatalı şarj cep telefonunun ömrünü kısaltıyor!

Bilim insanları "Starship" patlamasının atmosferde delik açtığını söyledi

Bilim insanları "Starship" patlamasının atmosferde delik açtığını söyledi

iPhone 16 Pro ve Pro Max'e kamera yükseltmesi

iPhone 16 Pro ve Pro Max'e kamera yükseltmesi

Brezilya'da süren X yasaklarının ardından kullanıcılar Bluesky'a akın etti

Brezilya'da süren X yasaklarının ardından kullanıcılar Bluesky'a akın etti

Elon Musk'ın "Mars" planı: Mürettebatsız Starship uçuşları başlıyor

Elon Musk'ın "Mars" planı: Mürettebatsız Starship uçuşları başlıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...