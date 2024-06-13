NASA’nın ses kaydı panik yarattı! "Astronot sağlıklı ve güvende!"

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yetkilileri, NASA’nın ‘yanlışlıkla’ canlı yayında istasyondaki bir astronotun "dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını" belirten bir ses kaydı yayınladığını, bunun bir eğitim kaydı olduğunu ve mürettebatın iyi olduğunu açıkladı.

NASA’nın ses kaydı panik yarattı! "Astronot sağlıklı ve güvende!"

ISS tarafından gece vakti yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Uluslararası Uzay İstasyonu'nda herhangi bir acil durum söz konusu değil.

Yaklaşık 17:28 CDT'de (merkez yaz saati), yerdeki bir simülasyon ses kanalından canlı yayınında bir mürettebat üyesinin dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını belirten ses yayınlandı.

Bu ses, mürettebat üyelerinin ve yer ekiplerinin uzayda çeşitli senaryolar için eğitim aldığı, devam eden bir simülasyondan kazara yanlış yönlendirildi ve gerçek bir acil durumla ilgili değil.

Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı, o sırada uyku dönemindeydi. Herkes sağlıklı ve güvende ve yarınki uzay yürüyüşü planlandığı gibi sabah saat 8'de başlayacak.”

NASA’nın ses kaydı panik yarattı! "Astronot sağlıklı ve güvende!" - 1

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Tesla, Elon Musk'a 50 milyar dolar ödeyecek mi? Karar hissedarların

Tesla, Elon Musk'a 50 milyar dolar ödeyecek mi? Karar hissedarların

Apple, Microsoft'u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Apple, Microsoft'u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Mars'ta yaşam rüyasının bedeli: Kalıcı hasar bırakabilir

Mars'ta yaşam rüyasının bedeli: Kalıcı hasar bırakabilir

Elon Musk, OpenAI'a açtığı davayı geri çekti

Elon Musk, OpenAI'a açtığı davayı geri çekti

Mars'ta gizemli delikler bulundu! Astronotlar için sığınak olacak

Mars'ta gizemli delikler bulundu! Astronotlar için sığınak olacak

Bilim insanları 100 vakayı inceledi! İşte ölümden sonra sizi bekleyenler

Bilim insanları 100 vakayı inceledi! İşte ölümden sonra sizi bekleyenler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...