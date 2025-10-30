NASA'nın üç uzay aracı hemfikir: "Normalden 7 kat daha parlak"

Bilim insanlarını şaşkına çeviren yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, Güneş’in arkasından çıkarak yeniden gözlemlenebilir hale geldi.

Nesne, 29 Ekim’deki Güneş’e en yakın geçişini gerçekleştirdi ve olağanüstü bir şekilde parladı.

NASA’nın üç farklı uzay aracından alınan veriler, parlaklığının tipik kuyrukluyıldızlardan yedi kat daha hızlı arttığını ortaya koydu.

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKIN: BU KADAR HIZLI PARLAMA BEKLENMİYORDU

ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı ve Arizona’daki Lowell Gözlemevi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, gizemli ziyaretçinin farklı doğasını gözler önüne serdi.

Bilim insanları, “3I/ATLAS’ın Güneş’e yaklaşırken gösterdiği hızlı parlama, Oort Bulutu kökenli çoğu kuyruklu yıldızın parlama oranını fazlasıyla aşıyor. Sebebi hala belirsiz.” dedi.



KIRMIZIDAN MAVİYE GİZEMLİ DÖNÜŞÜM

En dikkat çekici değişimlerden biri, 3I/ATLAS’ın renginin kızıldan maviye dönmesi.

Uzmanlar, bunun yalnızca Güneş ışığının yansımasıyla açıklanamayacağını belirtiyor. Mavi parıltının, karbon molekülleri ve diğer gaz bileşenlerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

UZAY GÖZLEMLERİ: DEV BİR MAVİ HALE

NASA'nın uzay araçları, 3I/ATLAS’ın çevresinde, yaklaşık 300 bin kilometre genişliğinde parlak bir gaz halesi gözlemledi.

Bu halenin, aylar önce gözlenen karbondioksit bulutuna benzer olduğu belirtildi.



KASIM VE ARALIK'TA YENİDEN GÖRÜLECEK

Bilim insanları, 3I/ATLAS’ın Kasım ve Aralık aylarında alacakaranlık ve gece gökyüzünde yeniden görünür olacağını, bu sayede yer teleskoplarıyla çok daha detaylı incelenebileceğini belirtiyor.

Araştırmacılara göre 3I/ATLAS’ın olağanüstü parlaması, karbondioksit ve su gibi gazların alışılmadık aktivitelerinden veya cismin çekirdeğindeki benzersiz kimyasal özelliklerden kaynaklanıyor olabilir.