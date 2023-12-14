NASA'nın uzay aracı Voyager 1'in Dünya ile bağlantısı kesildi

VERİ ÜNİTESİ OTOMATİK TEKRARDA



Ancak Voyager 1'in uçuş veri sistemi yaşanan arıza ile otomatik tekrarda takılıp kalmış gibi görünüyor.



Dünyadaki görev ekibi arızayı ilk keza 14 Kasım'da fark etti. Telekomünikasyon ünitesi, sürekli kendini tekrarlayan bir dizi uçuş veri sinyalleri yolluyordu.



Uzay aracı hala görev ekibinden iletilen komutları alıp yerine getirebiliyor olsa da, telekomünikasyon ünitesindeki sorun Voyager 1'den hiçbir bilim veya mühendislik verisinin Dünya'ya gönderilmediği anlamına geliyor.



KOMUTLARIN ARACA ULAŞMASI 22,5 SAAT SÜRÜYOR



NASA'ya göre Voyager ekibi hafta sonu uzay aracına uçuş veri sistemini yeniden başlatması için komutlar gönderdi ancak henüz sonuç alınamadı.



Görevin yöneticisi, NASA mühendislerinin sorunun altında yatan neden hakkında bilgi toplamaya çalıştığını söyledi. Süreç haftalar sürebilir.



Voyager 1 yörüngeden o kadar uzakta ki Dünya'dan gönderilen komutların araca ulaşması 22,5 saat sürüyor. Ayrıca ekibin yanıt alabilmesi için 45 saat beklemesi gerekiyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin