NASA'ya göre en gerçekçi ve en hatalı bilimkurgu filmleri

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki bir toplantıda bir araya gelen bilim insanları, gerçek ve kurgu arasındaki dengeyi en iyi kuran, "en gerçekçi" filmleri seçmişti.

Hazırlanan listede ayrıca bilimsel açıdan en "saçma" ve "gerçeklikten uzak" filmler de yer alıyordu.

Bilim dergisi Smithsonian Magazine'e göre NASA uzmanları, tüm zamanların en gerçekçi bilim kurgu filminin 1997 yapımı "Gattaca" olduğunu düşünüyor.

Ethan Hawke, Uma Thurman ve Jude Law'ın başrollerini paylaştığı film, genetik mühendisliğinin toplumsal etkilerini o kadar tutarlı bir şekilde ele alıyor ki, bilim insanları bugün bile filmin vizyonunu referans alan makaleler yayınlıyor.

Listenin diğer ağır topu ise "Contact" (Mesaj) filmi. Ünlü astronom Carl Sagan’ın romanından uyarlanan filmde, Sagan yapım sürecine bizzat dahil olmuş ve bilimsel doğruluğu sağlamak için prodüksiyonu yavaşlatma pahasına detaylara odaklanmıştı.

NASA'NIN LİSTESİNDE BAŞKA NELER VAR?

Jet İtki Laboratuvarı araştırmacılarının belirlediği en gerçekçi filmler listesinin tamamı şu şekilde:

Gattaca (1997)

Contact (1997)

Metropolis (1927)

The Day the Earth Stood Still (1951)

Woman from the Moon (1929)

The Thing from Another World (1951)

Jurassic Park (1993)

EN SAÇMA FİLMLER HANGİLERİ?

NASA’nın "en az inandırıcı" listesinin zirvesinde ise 2009 yapımı felaket filmi "2012" yer alıyor.

NASA'nın Dünya'ya Yakın Nesneler programı yöneticisi Donald Yeomans, filmi sert bir dille eleştirmişti. Yeomans'a göre filmdeki felaketlerin temel nedeni olan "dünyanın çekirdeğinin nötrinolar yüzünden aniden ısınması" fikri bilimsel açıdan imkansız.

İkinci sırada ise temel jeoloji kurallarını yok sayan "The Core" var. Bruce Willis'li meşhur "Armageddon" da gerçeklikten uzak senaryosuyla listede kendine yer buluyor.

Tam liste şu şekilde:

2012 (2009)

The Core (2003)

Armageddon (1998)

Volcano (1997)

Chain Reaction (1996)

The 6th Day (2000)

What the Bleep Do We Know? (2004)