“NASA’ya siyaset bulaşmamalı” diyen politikacı NASA’nın başına geçiyor

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen seçimde eski Başkan Trump’ı geride bırakarak seçilen Joe Biden’ın kısa süre içerisinde Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) en yetkili ismini ataması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın NASA yöneticiliği için Eski Florida Senatörü Bill Nelson'ı düşünüyor.

Aynı haberlere göre, Nielson da NASA’nın başına geçmek için çalışmalar yürütüyor.

Basında yer alan bu iddia sonrası Nelson'ın geçtiğimiz yıllarda NASA ile ilgili yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.

Uzay ajansının politikadan arındırılmış olması gerektiğini dile getiren Nielson 2017’de yaptığı açıklamada Jim Bridenstine'in NASA'ya atanmasını eleştirmiş ve Bridenstine'in fazla partizan ve politik olduğunu öne sürmüştü.

Nelson, STS-61 görevinde çekilen bu fotoğrafta ayakta duran mürettebat arasında soldan ikinci kişi.

Nielson o dönem yaptığı açıklamada “NASA'nın başkanı uzay alanında profesyonelleşmiş biri olmalı, politikacı değil” ifadesini kullanmıştı.



NASA'nın önceki yöneticisi Jim Bridenstine, Biden'ın göreve başladığı ocak ayında istifa etmişti.



Eski Senatör Bill Nelson, 1986'da uzaya çıkmıştı. Nelson, Columbia Uzay Mekiği'nin STS-61 görevinde yük taşıma uzmanı olarak görev almıştı.