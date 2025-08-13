NASA'ya yıldızlararası cisim çağrısı: "Acilen mesaj gönderilmeli"

Bilim insanları, NASA’nın bir süredir gündemden düşmeyen gizemli yıldızlararası cisme zaman tükenmeden mesaj göndermesi gerektiğini söylüyor.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb’e göre, “3I/ATLAS” adı verilen bu cisim, nadir görülen ters bir yörüngede ilerliyor ve 29 Ekim 2025’te Güneş’e en yakın konumuna ulaşacak. Loeb, bu tarihin Dünya’ya “gizli bir yaklaşım” için uygun olabileceğini öne sürdü.

"MAHALLEMİZE HOŞGELDİNİZ"

Loeb, cismin yüzde 100 yabancı (dünya dışı) kökenli olduğundan emin olmadığını, ancak ihtimale karşı iletişim kurulması gerektiğini savunuyor.

Bunun için altı kelimelik bir mesaj bile hazırladı: “Hello, welcome to our neighborhood. Peace!” (Merhaba, mahallemize hoşgeldiniz. Barış!) Ona göre, tek ulaşım yolu ışık huzmesiyle gönderilecek radyo sinyali.





Loeb, “Eğer bu bir uzaylı sondasıysa, 2025 Noel’ine kadar Dünya’ya ulaşabilir. Hazırlık için sadece birkaç ayımız olur” dedi. Ancak, gönderilecek sinyalin karşı tarafta tehdit olarak algılanabileceğini de ekledi.

NASA KUYRUKLU YILDIZ DİYOR, ANCAK EKSİKLİKLER VAR

NASA, 1 Temmuz’da keşfettiği 3I/ATLAS’ın büyük olasılıkla bir kuyruklu yıldız olduğunu düşünüyor.

Ancak Loeb, kuyruk görülmemesini ve gaz salınımının olmamasını “göz ardı edilemeyecek” anomaliler olarak tanımlıyor.

Ayrıca cismin kesin ve ters yönlü yörüngesinin Güneş Sistemi içi ile “fazla uyumlu” olduğunu söylüyor.



Loeb, geliştirdiği “Loeb Ölçeği” ile cismin yapay olma ihtimalini 10 üzerinden 6 olarak değerlendirdi.

"ANA GEMİ" TEORİSİ

Loeb’in en iddialı senaryosu, 3I/ATLAS’ın bir “ana gemi” olabileceği. Buna göre, gemi Güneş’e en yakın konumdayken küçük problar bırakıyor.

Bu problar, ters Oberth manevrası ile hızlarını düşürüp Dünya’ya yaklaşıyor. Bu yöntem, Güneş’in çekim gücünü kullanarak yakıt tasarrufu sağlıyor.

RENK VE YÜZEY ANALİZİ

Loeb’in yeni ön baskı makalesine göre, Temmuz 2025’te yapılan teleskop gözlemlerinde cismin kırmızıya çalan renklere sahip olduğu görüldü. Bu, yüzeyde toz veya organik bileşikler olabileceğini düşündürüyor. Üç farklı çalışmadan gelen spektroskopik veriler ise gaz salınımı olmadığını doğruladı.

Araştırma ekibi, Ekim 2025’teki yakın geçişte cismi gözlemlemeye devam edecek. Böylece, Güneş ışığının yıldızlararası maddeler üzerindeki etkisi ve cismin gerçek doğası hakkında daha fazla bilgi edinilmesi hedefleniyor.