NASA'yı hackledi: Sadece teşekkür mektubu aldı

Sosyal medyada " 7h3h4ckv157" takma adıyla bilinen bir siber güvenlik uzmanı, ABD'li uzay ajansı NASA'nın sisteminde güvenlik açığı tespit etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından, yetkilileri bilgilendiren hackera NASA tarafından mektup yollandı.

"TEŞEKKÜR MEKTUBU"

Hacker, X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NASA'yı (tekrar) hackledim ve onlara bazı güvenlik açıklarını bildirdim. Daha bugün, açıkları kapattıktan sonra onlardan bu teşekkür mektubunu aldım!" ifadeleri yer aldı.



Bu mektubun detaylarında ise NASA'nın Güvenlik Açığı İfşa Politikası adına bağımsız bir güvenlik araştırmacısı olarak gösterdiği çabadan dolayı teşekkür edildi.

Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar bu durumda NASA'nın "cimri" davrandığını ve sistem açığını tespit eden hackerı bir teşekkür mektubuyla geçiştirmemesi gerektiğini düşünüyor.

Ayrıca 7h3h4ckv157 takma adıyla bilinen hackerın, NASA sistemlerinde daha önce de bazı açıkları tespit ettiğini ve bunları kuruma bildirdiği vurgulandı.