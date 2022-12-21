NATO: Türk İHA’ları modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin iyi bir örneği

Weel, yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşı başladığından bu yana siber saldırıların savaştaki rolü ve öneminin tartışıldığını söyledi.



Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan bomba, uçak ve tank gibi araçların "geleneksel savaş" kategorisine girdiğini belirten Weel, aynı zamanda savaşın modern teknoloji ile de yürütüldüğünü aktardı.



Weel, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinerek, "(Ukrayna’daki Türk İHA’ları) Modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin gerçekten iyi örneği olduklarını düşünüyorum." dedi.



Genel Sekreter Yardımcısı Weel, şöyle konuştu.



"İnsansız hava araçlarının son teknoloji savaş uçağı ile karşılaştırırsanız büyük bir tutarsızlık ortaya çıkacaktır. İHA çok daha ucuzdur ve daha az yeteneğe sahiptir. Ancak savaşın neresinde olduğunuza bağlı olarak büyük bir somut örnek sağlar."

YENİLİKLER ARTIK ŞİRKETLERDEN GELİYOR



Birkaç yıl öncesine kadar büyük icatların ordudan çıktığını söyleyen Weel, şimdi bu durumun tam tersine döndüğünü ifade etti.



Weel, konum belirlenmesinde yardımcı olan GPS ve günümüzde herkesin kullandığı internetin askeri amaçlar için geliştirildiğini ancak daha sonradan ticari ve sivil kullanıma açıldığını aktardı.



Genel Sekreter Yardımcısı Weel, "Gerçek yenilik sivil şirketlerden, start-up şirketleri ve akademiden çıkıyor. Eğer orduda şanslıysak teknolojiye geç adapte oluruz. Eğer şanssızsak, hiçbir şeyi benimseyemiyoruz." diye konuştu.



Ukrayna'nın, beklenenlere dair çok iyi bir örnek olduğunu söyleyen Weel, Ukrayna-Rusya savaşında yapay zeka kullanıma ilişkin örnekler paylaştı.



Weel, "Yapay zekanın oynadığı rolü görüyoruz. Mesela Ukraynalıların sahada olup bitenleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için Rus askerlerinin ele geçirilen tüm telefon görüşmelerini otomatik olarak çevirmekte ve böylece belirli terimleri veya kalıpları hızlı bir şekilde tarayabilmekte." ifadesini kullandı.

Weel, Ukrayna halkının savaş sırasında sokaklarda ve köylerde görülen Rus askerlerinin yerlerinin bildirildiği uygulamalar ile ticari uydu görüntülerinin kullanıldığını söyledi.



Birkaç yıl öncesine kadar sadece uyduların hükümetlere ait olduğunu ancak şimdi yüksek çözünürlüklü görüntüye erişilebilecek kadar girişimlerin bulunduğunu söyleyen Weel, bu teknolojilerin savaştaki önemine dikkati çekti.



SAVAŞIN GELECEĞİNDE YAPAY ZEKA VAR



Weel, gelişen teknolojilerin yavaş yavaş devreye gireceğini ve savaşın geleceğinde rol oynayacağını aktardı.



Teknolojinin değerlere ve normlara uygun olarak geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Weel, şunları kaydetti:



"NATO ile yapmaya çalıştığımız şey de bu. Devletlerin, yeni teknolojilerin sorumlu kullanımının ne olduğunu tartışabilecekleri bir platform sağlamak. Bu nedenle, yapay zeka ile savunma-güvenliğin kullanımı için bir yapay zeka stratejisi tasarladık; burada tüm müttefikler, yapay zekayı bir savaş bölgesinde kullanabilmemiz için önce uyması gereken kurallar olduğu konusunda hemfikir. Aynısını otonom sistemler ve robotlar için de yaptık.”



Weel, şu anda teknolojiye dayalı olarak neyin mümkün olduğuna dair bazı katı sınırlamalar getirildiğine dikkati çekerek, insanları savunurken değerlere bağlı kalmanın önemini vurguladı.



Ülkelerin teknolojileri nasıl kullandığının yakından takip edildiğini aktaran Weel, teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanılmasının önemine değindi.