NATO'nun savunma sistemi nasıl çalışıyor?

HAREKAT EVRESİ

NATO'nun koruma şemsiyesinin üçüncü aşaması ise "Harekat" yani tehdidin aktif hava ve füze Savunma Sistemleriyle bertaraf edilmesi.

Tehdit teyit edildikten sonra, komuta merkezi tarafından verilen otomatik, yarı otomatik veya manuel emirle savunma sistemleri devreye giriyor. Füze tehdidine hava devriye ve savaş uçaklarıyla, yerde konuşlu Patriot ya da daha kısa menzilli füzelerle, denizden Aegis donanımlı gemilerle müdahale ediliyor.

Türkiye’ye yönelen tehdit senaryosunda, Doğu Akdeniz’deki bir muhripten fırlatılan "SM-3 Block 2A" tipi önleyici füze görev yapıyor. Ayrıca Adana İncirlik yakınlarında, NATO misyonu kapsamında İspanya’ya ait Patriot PAC-3 bataryaları bulunuyor.