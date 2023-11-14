Nepal, sosyal hayata zarar verdiği iddiasıyla TikTok'u yasaklıyor

TikTok platformu halihazırda diğer ülkeler tarafından kısmen ya da tamamen yasaklanmış durumda ve yasaklayan ülkelerin birçoğu güvenlik endişelerini gerekçe gösteriyor.

1.600'DEN FAZLA SİBER SUÇ VAKASI TESPİT EDİLDİ



Rueters'in haberine göre, Nepal'de son dört yılda TikTok ile ilgili 1.600'den fazla siber suç vakası tespit edildi.

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rekha Sharma, TikTok'un yasaklanması kararının Pazartesi günü erken saatlerde yapılan bir kabine toplantısında alındığını söyledi.



Sharma, "Meslektaşlarımız teknik olarak kapatmak için çalışıyorlar" dedi.



Nepal Telekom Kurumu Başkanı Purushottam Khanal, internet servis sağlayıcılarından uygulamayı kapatmalarının istendiğini söyledi.



Khanal, "Bazıları çoktan kapattı, bazıları ise bugün ilerleyen saatlerde kapatacak" dedi.

HİNDİSTAN'DA 2020 YILINDAN BERİ YASAK

Nepal'in komşusu Hindistan, ulusal güvenlik ve bütünlüğü tehlikeye atabileceğini söyleyerek Haziran 2020'de Çinli geliştiricilerin onlarca uygulamasıyla birlikte TikTok'u da yasakladı.

PAKİSTAN'DA DÖRT KEZ YASAKLANDI



Bir başka Güney Asya ülkesi olan Pakistan, ülke hükümetinin "ahlaksız ve uygunsuz" içerik olarak nitelendirdiği bu uygulamayı en az dört kez yasakladı.