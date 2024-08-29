Nesilleri böyle tükendi! Hem timsahlar, hem köpek balıkları tarafından avlanmışlar

Araştırmacılar, Miyosen Dönemi'nde denizineği familyasından dugongların hem timsahlar hem de kaplan köpek balıkları tarafından avlanmış olabileceğini ortaya koydu.

Nesilleri böyle tükendi! Hem timsahlar, hem köpek balıkları tarafından avlanmışlar

'deki Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, Venezuela'nın kuzeyinde keşfedilen denizineği türü dugongun, nesli tükenen Culebratherium cinsine ait iskeletini inceledi.

İskeletin üzerinde 3 çeşit ısırık izi tespit eden araştırmacılar, bu diş izlerinin şekil ve derinlikleri nedeniyle timsahımsı bir hayvan ve kaplan köpek balığına ait olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, Miyosen Dönemi'nde 11-23 milyon yıl önce, timsahın dugonga saldırarak yaralamış olabileceğini ve parçalamak amacıyla başka bir yere sürüklemesinin ardından kaplan köpek balığının dugonga saldırmış olabileceğini kaydetti.

Araştırmanın yazarlarından Aldo Benites-Palomino, yaptığı açıklamada, "Bugün, avcıların öldürdüğü avların başka hayvanlar tarafından tüketildiğini sıkça görüyoruz fakat bu davranışın fosil kaynağı nadir bulunur." ifadesini kullandı.

Benites-Palomino, "Bulgularımız, Miyosen Dönemi'nde karmaşık avcı-av ilişkilerine nadir bir bakış açısı sağlıyor ve birden çok avcının aynı avdan beslendiğine dair birkaç kayıttan birini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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