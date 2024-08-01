Nesli tükenmekte olan hayvanlar Ay'a gönderilecek

Bilim insanları, Dünya'daki zengin hayvan çeşitliliğini korumak için Ay'a bir "biyolojik depo" yerleştirmek istiyor. Bu deponun, Ay'ın özellikle kutup bölgelerinde, güneş ışığı almayan kraterlerin bulunduğu, çok soğuk bir alana yerleştirilmesi öneriliyor. Biyolojik depoda nesli tükenme tehdidi altındaki milyonlarca hayvan türüne ait dondurulmuş hücreler yer alacak.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar Ay'a gönderilecek
ABD'nin gizli uzay misyonu başladı: Ne taşıdığı bilinmiyor!

ABD'nin gizli uzay misyonu başladı: Ne taşıdığı bilinmiyor!

Haberi Görüntüle

Elon Musk gibi girişimciler, küresel bir iklim felaketinden kurtulmayı sağlamak için insanları Ay'a veya Mars'a göndermek istiyor.

Peki böyle bir felaket durumunda gezegenimizin yaban hayatı ne olacak?

insanları, Dünya'daki zengin hayvan çeşitliliğini korumak için Ay'a bir "biyolojik depo" yerleştirmeyi önererek bu soruya bir cevap bulmuş olabilir.

5 KAT DAHA PAHALI OLACAK

Biyolojik depoda memelilerden sürüngenlere, kuşlara ve amfibilere kadar milyonlarca hayvan türüne ait dondurulmuş hücreler yer alacak.

Dünya'daki yaşamın yok olması durumunda, bu hücreler klonlanarak yeni yaşam yaratılması mümkün olabilir. Bu yaşam Dünya'da, Ay'da veya başka bir gezegende ortaya çıkabilir.

Bilim insanları Ay'da kurulacak bir biyolojik deponun tam maliyetini tahmin edemese de Dünya'dakinden beş kat daha pahalı olacağını, ancak bakımının daha ucuz olacağını öne sürüyor.

2 MİLYON TÜR YOK OLABİLİR

Ortalama 388 bin 200 kilometre uzaklıktaki Ay, Dünya'daki tüm hayvanları yok edebilecek bir iklim çöküşünden sağ çıkabilecek kadar uzak.

Aynı zamanda Dünya'daki gibi elektriğe ihtiyaç duymadan hayvan hücresi örneklerini dondurabilecek kadar soğuk. Bilim insanları, "biyolojik depolama alanının" Ay'ın özellikle kutup bölgelerinde, çok soğuk bir alana yerleştirilmesini öneriyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, hem hayvanlar hem de bitkiler dahil olmak üzere 2 milyon tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ay'dan gelen toprak örnekleri ortaya çıkardı: Kabuk oluşumu devam ediyor

Ay'dan gelen toprak örnekleri ortaya çıkardı: Kabuk oluşumu devam ediyor

NASA açıkladı: Jüpiter'in kırmızı lekesi neden küçülüyor?

NASA açıkladı: Jüpiter'in kırmızı lekesi neden küçülüyor?

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı

Avrupa Birliği'nden tarihi adım: "Yapay Zeka Yasası" yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği'nden tarihi adım: "Yapay Zeka Yasası" yürürlüğe girdi

Yılın en çok beklenen gök olayına sayılı günler kaldı!

Yılın en çok beklenen gök olayına sayılı günler kaldı!

NASA'dan asteroit uyarısı: Dünya'nın çok yakınından geçecek!

NASA'dan asteroit uyarısı: Dünya'nın çok yakınından geçecek!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...