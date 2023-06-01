Netflix, oyun sektörüne giriyor: God of War'un Sanat Yönetmeni de aralarına katıldı!

Netflix, oyun dünyasına giriş yapabilmek için sektördü farklı projelerde görev almış insanları bir araya getiriyor.



Son olarak God of War'un Sanat Yönetmenliğini yapan Rafael Grassetti'yi kadrosuna katan Netflix, henüz oyunla ilgili bir bilgi vermese de ciddi yatırımlar yaptığı gözden kaçmıyor.

GERÇEKTEN HEYECANLIYIM"

Twitter hesabından duyuru yapan Sanat Yönetmeni Rafael Grassetti, "Yeni bir orijinal IP AAA oyunu geliştirmek için Netflix'e katıldığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni bir dünyayı hayata geçirmek için bir ekip kuracağım ve muhteşem Joseph Staten, Jerry Edsall ve Chacko Sonny ile birlikte çalışacağım için gerçekten heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



Grassetti, God of War'da Kratos, Atreus ve Odin gibi karakterlerin tasarımına büyük katkıda bulunan isimlerden biriydi.



Netflix'in kaliteli bir oyun çıkarabilmek için oyun stüdyosuna kattığı diğer isimler;



Joseph Staten (Halo/Destiny - Yaratıcı Yönetmen

Jerry Edsall (Gears of War - Lider Programcı)

Chacko Sonny (Overwatch - Yapım Yönetmeni)