Netflix-Paramount’un savaşının galibi o olacak. Warner Bros CEO'sunun başarı kuralı

Warner Bros CEO'su 65 yaşındaki David Zaslav, 2024 yılında 51,9 milyon dolar kazanan medya sektörünün en yüksek maaşlı yöneticilerinden biriydi. Bu yıl imzaladığı yeni sözleşme ise ona 420 milyon doları aşabilecek değerde hisse opsiyonu sağlıyor. Netflix’in 27,75 dolar, Paramount’un ise 30 dolar karşılığındaki tekliflerinden birinin kabul edilmesi durumunda, Zaslav’ın serveti 1 milyar doların üzerine çıkabilir. Böylece Zaslav, Tim Cook, Satya Nadella ve Jamie Dimon gibi kurucu olmayan milyarder CEO’lar arasına girecek.

KARİYERİNİ ŞEKİLLENDİREN KURAL

Zaslav’ın iş hayatındaki en belirleyici ilke, gençliğinde tenis oynarken edindiği bir tecrübeden geliyor. Büyük yetenek olarak görüldüğü yıllarda çalışmayı gevşetince bir anda geriye düştü. Efsanevi koçu Althea Gibson ona açıkça, “çalışmadığını” söyledi. Zaslav için bu kırılma noktasıydı:

“14 yaşıma geldiğimde, eskiden yendiğim herkes beni yenmeye başlamıştı. O gün asla daha az çalışan olmayacağıma söz verdim.”

Bu nedenle Zaslav, genç nesillere sık sık “Yetenek sadece giriş bileti. Gerisi sıkı çalışma" tavsiyesini aktarıyor.

4.45’TE BAŞLAYAN YOĞUN DİSİPLİN

Zaslav’ın yaşam tarzı da bu felsefeyi yansıtıyor. Her sabah 04.45’te uyanıyor, Manhattan’daki evinden ofisine kadar bir buçuk saat yürüyor, bu sırada telefon görüşmeleri yapıyor veya müzik dinliyor. Başarının anahtarının, sevilen bir işi tutkuyla yapmak ve sürekli olarak kendini geliştirmek olduğunu söylüyor.

Zaslav'ın Boston Üniversitesi’ndeki konuşmasında mezunlara verdiği tavsiye, bugün Hollywood’un en kritik satın alma sürecinin tam ortasında gelirinin katlanmasını sağlayan o meşhur cümleyle özetleniyor:

“Fırsatlarını kendin yarat. Ve asla, asla daha çok çalışan biri olmasına izin verme.”