Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix, 2019 hedefini açıkladı.



Netflix’in orijinal film içeriği yönetiminden sorumlu yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya göre, platform 2019'da 90 film çekmeyi hedefliyor.



Aynı açıklamay göre, bazı filmlerin bütçeleri 20 milyon dolar (110 milyon TL) ila (200 milyon dolar (Yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL) arasında değişecek.



Netflix bu bütçe aralığında 20 film çekecek.70 filmin bütçesi ise 20 milyon dolardan daha düşük olacak.



Görünen o ki Netflix 2019 yılında Hollywood’da en üretken stüdyolarından birisi olmayı hedefliyor.