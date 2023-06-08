Netflix'in ardından Amazon Prime da içeriklere reklam getirmeyi planlıyor

Bu ücret Türkiye için 39 TL.



Amazon reklamlara yabancı değil.



Mayıs ayında kullanıma sunulan Fire TV kanalları, hem reklamsız hem de reklam destekli katmanlar sunuyor.



Şimdiye kadar, Amazon yalnızca son birkaç hafta içinde dahili olarak görüşmeler yaptı, ancak bildirildiğine göre Prime Video akış deneyimine nasıl ve ne zaman reklam dahil edileceğine karar vermedi.