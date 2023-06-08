Netflix'in ardından Amazon Prime da içeriklere reklam getirmeyi planlıyor

Amazon'un video akışını yavaşlatma niyeti yok, ancak artan üretim faturalarını idare etmek için şirket reklam destekli bir Prime Video katmanı üzerine çalışmaya başladı. Netflix de artan gider ücretlerini düşürmek için benzeri bir adım atmıştı.

Netflix'in ardından Amazon Prime da içeriklere reklam getirmeyi planlıyor

The Wall Street Journal'a göre , reklam ortakları ile akış hizmetine reklamlar getirme konusunda şirket içinde görüşmeler yaptı.

İddia edilen planlardan biri, video izleme oturumları sırasında reklamları aktarırken aynı zamanda sıfır reklam içeren ancak daha yüksek fiyatlı bir Prime Video katmanı sunmak.

Şu anda Amazon, Prime Video'yu ayda 14,99 dolara ödeyen her Prime üyesine ücretsiz olarak sunuyor.

Prime Video tek başına, hesap başına aylık 9,99 ABD doları abonelik ücreti ile geliyor.

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Bu ücret Türkiye için 39 TL.

Amazon reklamlara yabancı değil.

Mayıs ayında kullanıma sunulan Fire TV kanalları, hem reklamsız hem de reklam destekli katmanlar sunuyor.

Şimdiye kadar, Amazon yalnızca son birkaç hafta içinde dahili olarak görüşmeler yaptı, ancak bildirildiğine göre Prime Video akış deneyimine nasıl ve ne zaman reklam dahil edileceğine karar vermedi.

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