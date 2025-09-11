Netflix’in gizli kodları, binlerce saklı filmi ortaya çıkardı

Netflix, ana sayfada size her içeriği göstermiyor. Ancak gizli kategori kodları sayesinde platformda normalde görünmeyen binlerce film ve diziye ulaşmak mümkün.



Bu kodlar, Netflix’in dev arşivini açan bir anahtar gibi çalışıyor. Kullanıcılar, algoritmanın sunduğu sınırlı öneriler yerine, doğrudan istedikleri türe erişebiliyor.

HANGİ KOD NE İŞE YARIYOR?

90 Dakikalık Filmler kategorisine kod 81466194 ile ulaşılabiliyor. Aile Film Gecesi koleksiyonu için ise kod 2013975 kullanılabiliyor.

Uygulamada, toplamda 36 binden fazla kategori kodu bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, kült 80’ler korku filmlerinden gençlik romantiklerine kadar yüzlerce alt tür arasında dolaşabiliyor.

YALNIZCA İNTERNET SİTESİNDE ÇALIŞIYOR

Kodlar yalnızca Netflix’in internet sitesinde çalışıyor; mobil veya TV uygulamalarında kullanılamıyor. Kodları Netflix URL’sinin sonuna ekleyerek doğrudan ilgili kategoriye erişmek mümkün.



Tüm kodların listesine ulaşmak için kullanıcılar Netflix-Codes.com gibi sitelerden faydalanıyor.