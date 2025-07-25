Newton’ın kehaneti: 2060'da Dünya'nın sonu mu gelecek?

1704’te Isaac Newton, eline kalem ve kâğıdını alarak dünyanın sonunu hesaplamaya çalıştı. Ne teleskop kullandı, ne de laboratuvar. Bunun yerine İncil’e, özellikle de Daniel kitabındaki sembolik sayılara başvurdu.



Üç yüzyıl sonra, Newton’un bu notları internette yayılan bir mite dönüştü: Modern fiziğin babası, dünyanın 2060 yılında sona ereceğini mi öngörmüştü?



NEWTON’IN GİZLİ YÜZÜ

2060 NEREDEN ÇIKTI?

NEWTON BU FİKİRLERİ NEDEN GİZLEDİ?

2060’TA NE OLACAK?