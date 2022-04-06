NFT'yle ruhunu satışa çıkardı

NFT (Non-Fungible Token ya da Değişitirelemez Jeton) kripto para piyasalarının son dönemlerine damga vurdu. Rekor satışlara imza atan NFT dünyası aynı zamanda ilginç projelerin ortaya çıktığı bir platforma dönüştü.



Bunların son örneği ise Hollanda'da görüldü. Stijn van Schaik adındaki 21 yaşındaki bir sanat öğrencisi ruhunu NFT olarak satışa çıkardı. Stinus'un Ruhu adı verilen NFT ürünü blokzincire yüklenmiş ve ilk satışını yapmış durumda.

Stijn van Schaik'ın ruhunu satışa çıkarırken kullandığı görsel

Satış için kurulan sitesinde ruh satışının kurallarını açıklayan Schaik, "Burada ruhumu satıyorum. Benim hakkımda ya da henüz sahibi benken ruhum konusunda istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz" dedi.



Ruhunu satan adam alıcısına ise istediği inanışa geçme sözü veriyor. Schaik her türlü dini inanış ya da ruhani gruba üye olabileceğini söylüyor. NFT'ler değiştirilemez olsa da yeniden satılabilir ürünler.



Schaik'in burada da bir çözümü var. Genç adam her yeni sahibin istediği inanışa geçeceğini belirtti. Ayrıca Schaik istenirse ruhunu parça parça inanışlara bölebileceğini öne sürdü. Schaik amacını NFT konusundaki farkındalığı artırmak olarak açıklamıştı.



Bir Ethereum'un onda birine satışa çıkan ruh hemen satıldı. Schaik'in ruhunun yeni sahibi ise genç adamın ruhuna bin 40 ETH yani 3.5 milyon dolar değer biçti.