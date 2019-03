NGN’in veri merkezi & bulut çözümlerini katılımcılarla buluşturduğu etkinlik dahilinde IDC Cloud Ödülleri sahiplerini buldu. NGN’in Doğa Sigorta ve Nobel İlaç ile gerçekleştirdiği iki projesi ödüle layık görüldü.



NGN’in Doğa Sigorta ile gerçekleştirdiği “Private Cloud Transition” projesi, Private Cloud kategorisinde 1.’lik ödülüne layık görüldü. Doğa Sigorta IT Müdürü Vedat Erkomay ödülü teslim alırken proje sürecini şu sözlerle ifade etti: “Doğa Sigorta olarak hızla büyümeyle birlikte gelişen IT altyapı ihtiyaçlarımız için yollarımız sektörün liderlerinden NGN ile kesişti. Sistemlerimizi NGN’in private cloud altyapısına taşıdık; ölçeklenebilir, kesintisiz, güvenli ve modern bir IT altyapısına sahip olduk. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”



NGN’in Nobel İlaç ile gerçekleştirdiği “Consolidation and Cloud Transition” projesi ise Cloud Transition kategorisinde 2.’lik ödülü kazandı. Nobel İlaç Altyapı ve Operasyon Müdürü Tülin Şendemir: “ Dijitalleşme yolunda büyük bir adım attık. Konsolidasyon ve buluta geçiş projesi için güvenilir bir iş ortağı ile yola çıkmak bizim için çok önemliydi. NGN ile birlikte çalışmaktan ve projenin sonuçlarından çok memnunuz, birlikte daha bir çok başarılı projeye imza atacağımızı düşünüyorum.” dedi.

NGN Genel Müdür Yardımcısı Müfit Süer

NGN Genel Müdür Yardımcısı Müfit Süer, Nobel İlaç Altyapı ve Operasyon Müdürü Tülin Şendemir ile birlikte, “Geleceğin İlaç Şirketini Yaratmak: NGN & Nobel İlaç Başarı Hikayesi” başlıklı sunumda Nobel İlaç’ın NGN Cloud altyapısına taşınması projesini anlattı. Süer, bulut ve yönetilen hizmetlerin rekabette ayrıştırıcı olduğunun altını çizdi: “Bugün kurumlar yeni ürünleri hızlı ve düşük maliyetle pazara sunmaya ve aynı zamanda gelişmekte olan pazarlardaki küresel genişleme taleplerini dengelemeye çalışıyorlar. Aynı vizyonla ilaç sektörüne baktığımızda ilaç firmalarının ürünleri piyasaya sürmek için kullandıkları enerji, araştırma ve kaynakların miktarı göz önüne alındığında, hızlı bir şekilde ilerleyebilecekleri, güvenilir ve modern teknolojik çözümlere ihtiyaçları var. Bulut teknolojisi, verilerin daha verimli kullanımını ve daha iyi analizini sağlamakta. Bulut ve yönetilen hizmetler modelinden yararlanmayı tercih eden şirketler rekabette öne çıkacaktır.”