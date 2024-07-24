Nijerya'dan Meta'ya 220 milyon dolar ceza

Nijerya hükümetinin, Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta şirketine 220 milyon dolar ceza verdiği bildirildi.

Nijerya'dan Meta'ya 220 milyon dolar ceza

Nijerya Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) yetkilisi Adamu Abdullahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meta şirketine karşı 3 yıl boyunca yoğun soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturmalarda, ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını "çok kez" ihlal ettiğinin tespit edildiğini kaydeden Abdullahi, bu nedenle hükümetin Meta'ya 220 milyon dolar ceza kestiğini söyledi.

Abdullahi, şirketin ayrıca diğer ülkelerdeki kullanıcılara verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağına karar vermeleri için seçenekler sunduğunu ancak Nijeryalılara bunu sunmadığını ifade etti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, 2022'de Meta'nın ülkede 154 milyon aktif abonesi olduğunu açıklamıştı.

Öne Çıkan Video

Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken köprüden düştü

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google'ın 23 milyar dolarlık teklifi reddedildi

Google'ın 23 milyar dolarlık teklifi reddedildi

Ay'ı anlamak: Bilim insanları ilk su izini buldu

Ay'ı anlamak: Bilim insanları ilk su izini buldu

Tesla, insansı robotlara geçiyor

Tesla, insansı robotlara geçiyor

Boeing'in Starliner mürettebatı yaz boyu uzayda mahsur kalabilir

Boeing'in Starliner mürettebatı yaz boyu uzayda mahsur kalabilir

Türksat 6A ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı

Türksat 6A ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı

Çinli bilim insanları mercanları korumak için vatoz robot geliştirdi

Çinli bilim insanları mercanları korumak için vatoz robot geliştirdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...