PlayStation Plus benzeri Nintendo Switch Online adını alacak olan sistemin ilk ücretli üyelikleri 18 Eylül'de başlayacak, ayrıca Nintendo Switch kullanıcıları bu üyeliği 7 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecek.



Çevrimiçi oyun oynanamaması sebebiyle rakiplerinden biraz geride kalan Nintendo Switch için bu üyelik sistemi, uzun zamandır bekleniyordu.

Şirketin birkaç kez ertelemesinin ardından, Nintendo Switch Online sisteminin yürürlüğe gireceği tarih sonunda belli olmuş oldu.

BU özellik için ABD'de belirlenen fiyatlar ise şöyle...



Aylık: 3.99 dolar

3 Aylık: 7.99 dolar

Yıllık: 19.99 dolar

Yıllık Aile Üyeliği (8 kişiye kadar): 34.99 dolar