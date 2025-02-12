Nintendo Switch 2'nin fiyatı ne kadar olacak? Resmi açıklama geldi

Yatırımcı odaklı bir soru-cevap etkinliğinde konuşan Fukurawa, henüz net bir fiyat belirlemediklerini ancak birçok parametreyi göz önünde bulundurduklarını aktardı: “Enflasyonun nasıl ilerlediğine ek olarak döviz kuru ortamının da Switch’i çıkarttığımız 2017’den bu yana önemli ölçüde değiştiğinin farkındayız. Tüketicilerin Nintendo ürünlerinden beklediği fiyat aralığını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şu anda size Switch 2 için belirli bir fiyat söyleyemem, ancak çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyoruz.”

NINTENDO SWITCH 2 NE KADAR OLACAK?



Sektördeki tecrübeli analistler, Switch 2’nin 400 dolar fiyatla piyasaya sürülmesini bekliyor. 2017 yılında satışa çıkan ve büyük başarı elde eden serinin ilk konsolu, 300 dolardan satılıyordu.



Lansmanı 4 Nisan’da



Nintendo, merakla beklenen yeni oyun konsolunu 4 Nisan 2025’te düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacak.



NINTENDO SWITCH 2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Nintendo Switch 2’nin daha büyük bir ekrana ve manyetik bağlantılı Joy-Con kontrolcülere sahip olacağı açıklandı. Konsolun hayranları, daha uzun kullanım süresi için batarya geliştirmeleri istiyor. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun DLSS ve Ray Reconstruction teknolojoilerini de desteklemesi bekleniyor.



Yeni oyunlar da yolda



Nintendo’nun, Switch 2’nin piyasaya çıkmasıyla birlikte efsaneleşen serisi Mario Kart’ın yeni oyununun duyurusunu yapacağı iddia ediliyor. Şirket aynı zamanda Metroid Prime 4, Pokemon Legends: Z-A gibi beklenen oyunları da 2025 yılında çıkarmayı planlıyor.