Nintendo Playstation 360 bin dolara satıldı

Bir dönem sektörün iki önemli oyuncusu Sony ve Nintendo'nun ortaklığı ile ortaya çıkan orijinal Nintendo Playstation hiçbir zaman raflardaki yerini almadı ancak prototiplerden birisi rekor fiyata alıcı buldu.



CNN International'da yer alan habere göre, sadece 200 tane üretilen cihazın kullanılabilir halde olan tek örneği açık artırmada 360 bin dolara (2.2 milyon TL) alıcı buldu.



Aynı habere göre, cihazın sahibi 'dotcom çılgınlığı' döneminde kurduğu siteler ile hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Greg McLemore oldu.



360 bin dolara satılan cihazın bu ortaklık ile üretilen Nintendo Playstation kullanılabilir halde olan tek üyesi olduğu düşünülüyor.



İki şirket ortaklaşa ürettikleri bu cihazı düştükleri anlaşmazlık sonrası satışa sunmamış ve kendi projelerine odaklanmıştı.



Sony, bu ortaklığın bozulmasının ardından 1994'te ilk PlayStation'ı kullanıma sunmuştu.