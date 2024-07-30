NOAA'dan Avrupa ve ABD'ye Jeomanyetik fırtına uyarısı!

Space.com internet sitesinin haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), jeomanyetik fırtına uyarısı verdi.



SWPC, gün içinde meydana gelmesi öngörülen jeomanyetik fırtına sonrasında Avrupa'da ve ABD'de, Dünya'nın orta enlemlerinde Aurora Borealis gözlemlenme ihtimali olduğunu duyurdu.



NOAA, 5 seviyelik ölçekte G3 seviyesinde başlayacak jeomanyetik fırtınanın, 1 Ağustos'a kadar devam edebileceğini kaydetti.



JEOMANYATİK FIRTINA NEDİR?

Jeomanyetik fırtına, Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu oluşan ani değişikliklerdir. Bu fırtınalar, elektrik şebekelerinde arızalara, iletişim kesintilerine ve kuzey ışıklarının (aurora) geniş bir alanda görünmesine yol açabilir. Şiddetleri genellikle G1'den G5'e kadar derecelendirilir.