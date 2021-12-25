Noel Mucizeleri Yapacak 3 Kripto Para Birimi – Solana, Cardano ve HUH Token

Bir kripto para biriminin en son sürümünü anlamak için diğer başarılarla karşılaştırmak en iyi yöntemdir. Bitrise, Cardano (ADA) ve Solana (SOL), her kripto yatırımcısının bilmesi gereken temel üç kripto para birimidir. Bunlar, güçlü bir büyüme stratejisine sahip yüksek fayda sağlayan tokenlerdir. Cardano ve Solana, kripto alanında gelişen iki blok zinciri platformudur.



Bu iki blok zinciri, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve işlem maliyetleri açısından Ethereum ve Bitcoin'in eksikliklerini çözüyor. Cardano ve Solana'nın ikisi de şu anda Ethereum'dan daha fazla verime sahip.



Cardano, 2017'de başladığı Solana'dan daha eski ve şimdiden büyük başarılara imza attı. Cardano ADA'nın iyi performans göstermesinin nedeni budur. Solana'ya benzer şekilde, Cardano platformu, Proof-of-Stake konsensüs sürecini kullanarak yukarıda belirtilen kısıtlamaları ele alır. Cardano ve Solana blok zincirlerinin başarıları, kripto paralara sürekli artan talebe katkıda bulunuyor.



Cardano ve Solana, kripto topluluğunun ilgisini çeken 2022 yol haritalarını zaten açıkladılar. 2022'de, önemli gelişmeler Cardano ve Solana'ya olan talebi artıracak. Ancak, yatırımcılar HUH Token'a daha yüksek bir prim bekliyor. HUH Token piyasaya sürüldükten sonra hızla değerlenmek ve ‘aya gitmek’ için ayarlandı. Yatırımcıları sadece token tutmaya teşvik eden hiperenflasyonist bir jetondur. HUH Token, benzersiz bir yönlendirme sistemi kullanarak merkezi olmayan bir finansal sistem geliştirmede önemli adımlar atmış çok zincirli bir sisteme dayanan merkezi olmayan bir finansal altyapı (DeFi) protokolüdür.



HUH Tokens ekosistemi için yakında piyasaya sürülecek olan, tokenleştirilmiş duygu analizini kullanarak sosyal medya alanında yenilik yapacak olan sosyal platformu metHUH gibi önemli projelere sahiptir.



HUH Token, sahiplerini varlıklarının oranına bağlı olarak telafi eden bir ödül sistemi olduğu için yansıtma sistemi nedeniyle Noel için harika bir satın alım fırsatı sunuyor. Örneğin, bir kişi HUH Token arzının yüzde birine sahipse, o hamil HUH ödüllerinin yüzde birini alacaktır.



Bu, tüm HUH token sahiplerinin sosyal platform MetHUH'a olan inançları için uygun şekilde ödüllendirilmelerini garanti eder. Temsil edilecek HUH jetonlarının miktarı, HUH ağındaki tüm alım ve satım işlemlerinin toplamına bağlıdır.



2022'ye güçlü bir notla başlamak isteyen kripto yatırımcıları, keyifli bir hediye için HUH Token'ı seçebilir. Bu kripto para birimi, kullanılabilirlikleri ve yakın zamanda yayınlanan teknik incelemelerinde özetlenen iyi düşünülmüş bir büyüme stratejisi nedeniyle muazzam bir potansiyele sahip.



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