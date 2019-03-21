Nokia 5.1 Türkiye'de satışa çıktı. 5,86 inç'lik HD+ 2.5D kavisli ekrana sahip olan ve Nokia X5 olarak da anılan telefon, 1520 x 720 çözünürlük sunuyor ve 19:9 ekran oranına sahip.

Ekranın üstünde, hoparlör kısmında bir çentik barındıran telefon, kamera ve diğer sensörleri de buraya sıralamış. Helio P60 SoC ve Mali-G72 MP3 GPU ile gelen Nokia X5'in 3GB RAM, 32GB depolama sunan bir modeli ve 4GB RAM, 64GB depolama sunan bir modeli bulunuyor.



13MP ve 5MP arka kamera ikilisiyle gelen cihaz, phase detection autofocus işlevine ve LED flaşa sahip. Ön yüzde ise 8MP'lik bir kamera ve 80,4 derecelik geniş açılı lens bulunuyor. 3.060mAh pille gelen telefon, hızlı şarjı desteklemiyor. 4G VoLTE bağlantı seçeneğini destekleyen cihaz, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac, GPS, 3.5mm kulaklık girişi, USB Type C portu ve FM radyo ile geliyor.



Konuyla ilgili konuşan HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener, “Turkcell ile tüketicilerin karşısına çıkıyoruz. 12 taksit imkanının yanı sıra özel fiyatı ve farklı tasarımıyla tüketicilerle buluşacak olan telefonda, sevilen mobil oyunlar yüksek performans ile oynanabilecek. Ayrıca bu alanda Google’ın en büyük iş ortağı olmakla birlikte, ülkemizdeki tüketicilere her zaman verimli, güncel ve güvenli Android ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Nokia 5.1'in Türkiye fiyatı ise 1999 TL olarak belirlendi.