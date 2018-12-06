Nokia 8.1 tanıtıldı! İşte Nokia 8.1'in fiyatı ve tüm özellikleri

Google'ın düşük donanım özelliklerine sahip akıllı telefonlar için ürettiği Android One programına dahil olan Nokia 8.1; 6.18 inçlik, 2246x1080 çözünürlüğünde, 18.7:9 en-boy oranına sahip, 500 nit parlaklığında, Full HD+ Puredisplay bir ekrana sahip.



Aynı zamanda %86.5 ekran-gövde oranına sahip olan Nokia 8.1, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 (10nm) işlemcisinden alırken; 4GB RAM'e, 64GB depolamaya (MicroSD kart ile 400GB'a kadar artırılabilir) ve 3500mAh batarya kapasitesine sahip olacak.



Ön tarafta 20 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, Snapdragon 710’un yapay zeka imkanlarından faydalanan Nokia X7 kullanıcılara bokeh efekti ve sahte tanıma gibi çeşitli özellikler sunuyor.



Cihazın 3500 mAh kapasiteli bataryası, 18 W’lık bir şarj aleti ile 30 dakika gibi bir sürede yüzde 50’lik bir seviyeye ulaşabiliyor.

Bunun yanı sıra 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığı cihazın başlangıç fiyatı 399 Euro olarak açıklandı. Son olarak ise Nokia 8.1’in 15 Aralık 2018 tarihinden itibaren Avrupa’daki teknoloji mağazalarındaki yerini alacağı da özellikle belirtelim.

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