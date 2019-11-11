Nokia yeniden televizyon üretecek

Telefonların henüz akıllanmadığı dönemde en çok satanlar listesinin zirvesinde olan Nokia, bu alandaki değişime ayak uyduramamış ve telefon pazarındaki yerini Apple, Samsung ve Huawei gibi firmalara kaptırmıştı.



Son yıllarda pek çok yeni model ve eski klasik modellerinin yeni versiyonlarını satışa sunan firma istediği geri dönüşe bir türlü imza atabilmiş değil.

Peki Nokia'nın 2000'li yılların başındaki telefon modellerini geliştirmeden önce bir televizyon üreticisi olduğunu biliyor muydunuz?



Nokia 1990'lı yıllarda pek çok televizyon modeli üretmiş ancak daha sonra bu alandaki üretimine son vermişti.



Şirket tıpkı telefon modellerinde yaptığı gibi şimdi de televizyon üretimine yeniden başlamayı hedefliyor.



IndiaToday'in haberine göre televizyon pazarına yeniden adım atan şirket, yeni televizyon serisini Hindistan'a özel olarak hazırlayacak.