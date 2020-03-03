Nokia’nın CEO’su görevinden alındı

Bir dönem ürettiği telefonlar ile adını sıkça duyduğumuz Nokia’nın üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor.



Telefonların henüz akıllanmadığı dönemde en çok satanlar listesinin zirvesinde olan Nokia, bu alandaki değişime ayak uyduramamış ve telefon pazarındaki yerini Apple, Samsung ve Huawei gibi firmalara kaptırmıştı.



Şirket şimdi de 5G yarışında rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Nokia'nın 5G konusundaki konumu şirketin CEO'sunun koltuğuna mal oldu

Axios’ta yer alan habere göre, son dönemde mobil ağ şebekesi üzerine yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Nokia'nın CEO'su Rajeev Suri görevinden alındı.



Wall Street Journal’da haberde ise Suri'nin yerine uzun yıllardır şirkette çeşitli görevlerde bulunmuş olan Pekka Lundmark’ın CEO olarak atandığı bilgisine yer verildi.



2014 yılında akıllı telefon birimini Microsoft'a satan Nokia, son yıllarda Ericsson AB ve Huawei ile 5G tekonolojisini yaygınlaştırmak adına kıyasıya bir rekabet içerisine girmişti.