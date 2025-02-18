Noname057(16) isimli Rus hacker grubundan İtalya'ya siber saldırı: Bankalar ve havalimanları hedefte

Bu ayın başlarında İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını Nazi Almanyası yayılmacılığına benzetmesi, iki ülke arasında gerginliğe yol açtı.

Reuters’ın haberine göre bu gelişmenin ardından İtalya’ya siber saldırılar düzenlenmeye başladı.



Bankalar ve Havalimanları Hedef Alındı



Noname057(16) isimli hacker grubu, İtalya’ya düzenlenen saldırıları üstlendi. Bilgisayar korsanları, İtalya’nın en büyük havalimanları ve bankalarını hedef aldı. İtalya Siber Güvenlik Ajansı’nın açıklamasına göre saldırılar büyük bir kesintiye neden olmadı.



Saldırgan Grubun Amacı Ne?



La Repubblica Gazetesi, Hacker grubunun, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella’nın açıklamalarına misilleme yapmak için bu saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Adı geçen grup genellikle yaptığı eylemlerde siyasi ve ekonomik hedefler gözetiyor, saldırılarıyla ülkelerin altyapılarını zayıflatmayı, ayrıca kaos çıkartmayı amaçlıyor.



Başka Ülkelere de Saldırdılar



Noname057(16) adlı grup, 2022 yılından bu yana ülkelere yönelik siber saldırılarıyla adını duyurdu. Bilgisayar korsanları daha önce Ukrayna haber sitelerine, Polonya Hükümet web sitesine, Danimarka’nın önde gelen finans kurumlarına ve Çek Cumhuriyeti başkan adaylarının web sitelerine siber saldırılar düzenledi.



Telegram kanalları üzerinden eylemlerini duyurmaları ve hedefleriyle alay etmeleriyle bilinirler.



İtalya’nın Tepkisi



ACN, saldırıların büyük bir kesintiye neden olmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu vurgulayan bir açıklama yayınladı. Ajans, saldırıların ardından güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve benzer saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.



Siber Güvenlik Yatırımı Yolda



Son saldırının ardından İtalya, siber güvenlik alanına daha fazla yatırım yapma ve ulusal güvenliği artırma kararı aldı.

İtalyan basınında çıkan haberler, hükümetin siber güvenlik stratejilerini de gözden geçireceğinin altını çiziyor.

