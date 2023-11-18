Nopain adıyla bilinen Yiğit Devirgen hayatını kaybetti

Sosyal medyada Nopain adıyla bilinen Yiğit Devirgen hayatını kaybetti. Özellikle VALORANT ve PUBG Mobile alanlarında etkinlik gösteren S2G Esports ekibinde yer alan Devirgen'in vefat haberine sosyal medya hesaplarından verildi.

Nopain adıyla bilinen Yiğit Devirgen hayatını kaybetti

tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim olan Yiğit Devirgen, geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Espor takımı S2G, Nopain adıyla bilinen Yiğit Devirgen'in vefat haberini kamuoyuna duyurdu.

Nopain adıyla bilinen Yiğit Devirgen hayatını kaybetti - 1

S2G Esports ekibi vefat haberini; "Ekibimizin Nopain adıyla da bilinen değerli üyesi Yiğit Devirgen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyoruz." sözleriyle duyurdu.

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