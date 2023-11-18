Nopain adıyla bilinen Yiğit Devirgen hayatını kaybetti

S2G Esports ekibi vefat haberini; "Ekibimizin Nopain adıyla da bilinen değerli üyesi Yiğit Devirgen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyoruz." sözleriyle duyurdu.