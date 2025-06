Nörobilimci tarih verdi: “İnsan beynini bilgisayara yükleme fikri gerçek olacak”

ABD’deki Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden psikoloji araştırmacısı ve nörobilimci Dobromir Rahnev, insan zihninin ve bilincinin bir bilgisayara aktarılması fikrinin bilim kurgudan gerçeğe dönüşebileceğini savunuyor.



Bilim insanı, The Conversation’da kaleme aldığı yazıda “zihin yükleme” diye de bilinen bu fikrin bir gün mutlaka gerçekleşeceğini belirtti. Ancak yazıya göre, bugünkü bilgi ve teknolojiyle bu hedefe halen epey uzağız.



BİLGİSAYARIN İÇİNDE YAŞAMAK



İnsan beyni, evrendeki en karmaşık yapı olarak kabul ediliyor. Bu yapının tamamını dijital olarak kopyalamak son derece zorlu bir iş. Üstelik sadece beyni dijital ortama taşımak yetmeyebilir; beynin alışık olduğu tüm duyusal girdilerin de simüle edilmesi gerekiyor.



Rahnev; görme, işitme, dokunma, koklama gibi duyuların yanı sıra hareket etme, kalp atışını hissetme, biyolojik ritimleri ayarlama gibi pek çok sistemin dijital ortamda yeniden oluşturulması gerektiğini belirtti. Aksi halde, duyulardan tamamen yoksun bir bilinç hali ortaya çıkabilir.



Ancak bilim insanına göre, şu anda insanlığın elinde bu tür bir simülasyonu gerçekleştirecek bilgi veya gerekli işlem gücüne sahip bir süper bilgisayar yok.



86 MİLYAR NÖRONUN HARİTASI



Bunun yanı sıra, zihin yüklemenin ilk adımı, insan beyninin 3 boyutlu yapısının eksiksiz bir şekilde taranması ve haritalanmasını gerektirebilir. Nörobilimci, bu işlem, son derece gelişmiş bir MRI teknolojisine ihtiyaç duyacağını aktardı.

Şu an içinse bilim insanları yalnızca bir sinek beynini ve fare beyninin küçük bir kısmını tam anlamıyla haritalayabilmiş durumda.



2045 Mİ, 2145 Mİ?



İnsan beyninde yaklaşık 86 milyar nöron ve trilyonlarca bağlantı bulunuyor. Bu yapıların her birinin kimliğini tespit etmek yetmiyor; aynı zamanda her nöronun dinamik işleyişini de modellemek gerekiyor.



Rahev, “86 milyar gerçek nöronu, birer birer yapay olanlarla değiştirin. Bu yaklaşım, zihin yüklemeyi çok daha kolay hale getirir. Ancak şu anda bilim insanları tek bir gerçek nöronu bile yapay olanla değiştiremez. Yine de teknolojinin hızının katlanarak arttığını unutmayın” diye yazdı.



“Önümüzdeki on yıllarda hesaplama gücünde ve yapay zekada olağanüstü gelişmeler beklemek makul.”



Nörobilimci ayrıca, “Zorluklar muazzam ve ileriye giden yol belirsiz olsa da, bir gün zihin yüklemenin gerçek olacağına inanıyorum. En iyimser tahminler, bundan sadece 20 yıl sonra, 2045 yılını işaret ediyor. Diğerleri ise bu yüzyılın sonu diyor” ifadelerini kullandı.



“Bu tahminlerin ikisi de muhtemelen fazla iyimser. Zihin yüklemenin önümüzdeki 100 yıl içinde işe yaraması beni şaşırtır. Ama 200 yıl içinde gerçekleşebilir.”