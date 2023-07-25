Norveç'te 12 bakanlığa siber saldırı

Gjelsvik, Norveç Hükümeti Güvenlik ve Hizmet Biriminin (DSS) durumu yakından takip ettiğini ve tedbirler aldığını bildirdi.



DSS Başkanı Erik Hope, "saldırının arkasında kimin olduğu ve boyutu hakkında konuşmak için erken olduğunu" kaydetti.



Norveç hükümetine karşı daha önce de siber saldırılar gerçekleşmişti.