NotiSecure: İleri Düzey Dijital Farkındalık ile Kurum Politikalarına Uyumu Artırıyor

NotiSecure’un kurum kültürüne adaptasyonu hızlandırmasındaki önemine değinen Doğuş Teknoloji İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Barış, “Kurum ihtiyaçlarına göre esnek olarak yapılandırılabilen NotiSecure’u, Doğuş Teknoloji'nin toplumsal cinsiyet eşitliği değerlerini desteklemek için deneyimliyoruz. Eşitlikçi bir kurum kültürünü sürekli kılabilmenin ilk adımı olarak günlük hayatta kullandığımız dilde farkındalık kazanmak için bir süredir çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla NotiSecure’e eşit dil yaklaşımımıza uygun olmayan 100’ün üzerinde kelimeyi tanımlayarak, Outlook hesaplarımıza entegrasyonunu gerçekleştirdik. NotiSecure, mail yazışmalarında cinsiyetçi kelimeleri tespit ederek bir pop-up penceresi içerisinde kullanıcılara uyarıda bulunuyor. Pop-up ile eş zamanlı olarak Teams uygulaması üzerinden de bildirim göndererek, cinsiyetçi ifade barındırabilecek kelimeleri ve yerine kullanabileceğimiz alternatiflerin listesini bizimle paylaşıyor. NotiSecure kullanmaya başladığımızdan beri, mail yazışmalarımızda cinsiyetçi söylemleri minimuma indirdik. Örneğin, proje eforlarımızda kullandığımız "adam/gün" ifadesini "insan/gün" olarak önce e-posta yazışmalarımızda sonra da konuşma dilimizde 2 ay kadar kısa bir sürede Notisecure'un de desteği ile dönüştürmeyi başardık.” dedi.