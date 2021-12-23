Novartis gen tedavi şirketini 1,5 milyar dolara satın alıyor

Retina hastalığına ve gen tedavisine yönelik ilaçlar geliştiren Gyroscope Therapeutics'ın ana şirketi Syncona Ltd, Novartis'in 800 milyon doları peşin olmak üzere 1,5 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Gen tedavileri, şu anda dünyada en pahalı ilaçları arasında yer alırken, Novartis, daha önce bu alanda çalışmalar yapan Vedere Bio ve Arctos Medical'i satın almıştı.

Gyroscope için 800 milyon dolar önden, 700 milyon dolar ise performansa göre ödenecek.

Gyroscope, GT005 adı verilen bir ilacı geliştiriyor. İlaç coğrafik atrofi tedavilerinde kullanılacak.

Gen terapileri halihazırda dünyanın en pahalı tedavi yöntemleri. Tedavide asıl amaç hastalıkların eksik ya da bozuk genlerin hedeflenmesiyle iyileştirilmesi.

Örneğin, Novartis'in bünyesinde Zolgensma adında bir gen tedavisi şirketi daha bulunuyor. Kas atrofisini tedavi eden bu şirketin hasta başına aldığı para 2 milyon dolardan fazla.

Novartis geçen sene Roche'nin üçte birini satarak 20.7 milyar dolar kaynak yaratmıştı.