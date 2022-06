NTT DATA Business Solutions Türkiye’den Transformation NOW etkinliğiGeleceğin hikayesi Transformation NOW etkinliğinde yazıldı

Birçok farklı sektörde kurulumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik eden ve kurumsal iş uygulamaları alanında dünyanın önemli yazılımlarından SAP'nin en büyük uluslararası iş ortaklarından biri olan NTT DATA Business Solutions Türkiye oldukça önemli bir zirveye imza attı.



Transformation NOW adı verilen bu özel etkinlikte iş dünyasının önemli isimleri, teknolojinin evrimi, dijital dönüşümün hayatımız üzerindeki etkileri ve deneyim ekonomisinin yarattığı değer üzerine dikkat çeken konuşmalar gerçekleştirdi. Ayrıca günümüzün modern iş stratejilerinin dijital dönüşüm stratejileriyle kesişimi tartışılırken "dijital dönüşüm" kavramına farklı bakış açılarıyla ışık tuttular. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın özel konuşmacı olarak katıldığı Transformation NOW etkinliğinde, Okan Bayülgen, Serdar Turan, Demet Akbağ ve Yekta Kopan iş dünyasının liderlerinin yer aldığı oturumların moderasyonunu ve yönetimini gerçekleştirdi.

“Yurt dışındaki pek çok ülkeye ve şirkete ülkemizden destek veriyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Bahri Danış gerçekleştirdi. “Geleceği Aydınlatan Yol: Güven, Tutku ve Çeviklik” başlığı altında mesajlar veren Dr. Bahri Danış, özellikle iş hayatında çevikliğin şirketlere kattığı değere ilişkin görüşlerini paylaştı. Dr. Danış konuşmasında “Biz aslında Japonya merkezli NTT Grup şirketiyiz. Her sene dünyanın en büyük ilk 65 şirketi arasında yer alan NTT Grup, 320 bin çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Bugün sadece teknolojiden yıllık 21 milyon dolar ciro elde eden ve her yıl 3.6 milyar dolar Ar-Ge’ye bütçe ayıran oldukça büyük bir organizasyon.



NTT DATA Business Solutions Türkiye şu anda 1620 kişilik bir teknoloji şirketi. Ekibimizle birlikte başarılarımızı temsil eden pek çok ödül aldık. SAP’nin iş ortakları ödüllerindeki birinciliklerimizin yanı sıra Bilişim 500’de özellikle son yıllarda Türkiye’nin en büyük analitik şirketi, Türkiye’nin en büyük ERP danışmanlık şirketi gibi ödülleri alıyoruz. Ayrıca SAP’nin Oscar’ları dediğimiz Pinnacle Ödülleri'nde de global çapta grubumuzun başarıları her sene tescilleniyor. Türkiye’deki bu başarılarımızın yanı sıra MENA Bölgesi’nin yönetim sorumluluğunu da üstlenmiş bulunuyoruz. Bir sene içerisinde pek çok farklı stratejik alanda elde ettiğimiz başarılarla MENA Bölgesi’nde çok farklı bir konuma geldik. Diğer bir değişim ise Türkiye’nin grubumuz tarafından bir teknoloji üssü olarak kabul edilmesi. Grubumuzun yurt dışındaki pek çok ülke merkezine ve global arenada faaliyet gösteren şirketlere destek veriyoruz ” dedi.