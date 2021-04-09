NTV Podcast dördüncü bölümü ile yayında!

Teknoloji dünyası ışık hızında ilerliyor; milyar dolarlık şirketler, trilyon dolarlık endüstriler ve piyasalar.

Elimizden düşmeyen akıllı cihazlar ve kapımıza kadar gelen hatta içeriye giren yapay zekâ devrimi…



Tüm bunlar ve daha fazlası, gündelik hayatı etkileyen tüm gelişmeler, Can Birsay ve Ahmet Can’ın anlatımıyla Teknosa’nın sunduğu Dijital Mikrofon Sohbetleri’nde…

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Can Birsay ve Ahmet Can’ın sunumuyla yayınlanan Dijital Mikrofon Sohbetleri, her hafta yeni bölümü ile teknoloji dünyasına kayıtsız kalmak istemeyen dinleyicilerle buluşuyor.



Programın bu bölümünde; bugünün teknolojisine ilham kaynağı olan romanlar, filmler, dizileri konuşuyoruz.



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