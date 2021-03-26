NTV Podcast üçüncü bölümü ile yayında!

Teknoloji dünyası ışık hızında ilerliyor; milyar dolarlık şirketler, trilyon dolarlık endüstriler ve piyasalar. Elimizden düşmeyen akıllı cihazlar ve kapımıza kadar gelen hatta içeriye giren yapay zekâ devrimi…



Tüm bunlar ve daha fazlası, gündelik hayatı etkileyen tüm gelişmeler, Can Birsay ve Ahmet Can’ın anlatımıyla Teknosa’nın sunduğu Dijital Mikrofon Sohbetleri’nde…

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Programın bu bölümünde; Yapay zeka, hangi iş kollarını ele geçirmeye başladı? Çalışanlar nasıl etkilenecek? Yapay zekanın vicdanı olur mu? Önyargısı var mı? Bunlar ve daha pek çok soruya yanıt arıyoruz.



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